Ronco Scrivia (Genova) – Mondo imprenditoriale e sportivo in lutto per la morte di Claudio

Percivale, 73 anni, uno dei fondatori dell’OMP la storica azienda che produce attrezzature ed abbigliamento sportivo per il mondo delle corse e dei rally.

Claudio Pecivale fonda la OMP nel 1973 insieme ai fratelli Piergiorgio e Roberto ed è stato determinante nel plasmare il marchio da un’azienda artigiana, nata in un garage di Genova, ad una affermata attività mondiale che collabora con i più famosi team e piloti.

Come tecnico, Claudio ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia, lasciando un’eredità che ancora oggi costituisce la base dei prodotti OMP.