Correnti di aria molto fredda continuano ad interessare la Liguria dove si registra ancora un brusco calo delle temperature, specie nelle zone interne.

Neve viene segnalata sui versanti padani e termometri sotto lo zero sono segnalate sui rilievi più alti.

Minima di oggi -5.7 gradi a Poggio Fearza, nel comune di Montegrosso Pian Latte; alle ore 11.15 la rete Omirl segnala, come valore più elevato fin qui registrato, 14 gradi a Borgonuovo, nel comune di Dolceacqua.

Per le prossime ore il centro Meteo Arpal prevede:

Possibili deboli nevicate sparse sui rilievi centro-orientali con quota neve tra 800- 1000 m. Locali rovesci anche a carattere temporalesco su A nel pomeriggio. Venti forti settentrionali (50-60 km/h) su AB e localmente anche di burrasca (60-75 km/h) sui crinali e agli sbocchi delle valli. Temperature significativamente sotto le medie del periodo con locali condizioni di disagio per freddo soprattutto su C e nell’interno.

Per domani, mercoledì 24 aprile: Nella notte venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h), specie su A in attenuazione nel corso della mattina.