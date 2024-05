A distanza di poche settimane dall’incredibile doppio record del mondo di nuoto in apnea sotto il ghiaccio conquistato sul lago ghiacciato di Anterselva, in Trentino, Valentina Cafolla presenta a Chiavari, sede storica dell’azienda di attrezzature subacquee SEAC, il film che racconta la sua impresa e che farà rivivere i brividi di quei giorni.

Immagini incredibilmente emozionanti riprese in scenari estremi, racconteranno insieme a Valentina presente in sala, le sensazioni di quei giorni.

L’appuntamento è per giovedì 6 giugno, alle ore 19, presso il Cinema Mignon di via Martiri della Liberazione 131

L’ingresso è libero e la proiezione sarà preceduta da una breve presentazione dei protagonisti

Qui il link al trailer completo