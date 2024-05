Genova – Sono saliti di notte, sino al canile del Monte Contessa e hanno legato il cane, malato e con urgente bisogno di un intervento chirurgico, alla recinzione della struttura.

Ancora un caso di abbandono “a domicilio” per i volontari del canile che sono sempre più in difficoltà per la cattiveria delle persone e per il crescente fenomeno dell’abbandono.

L’animale, anziano e malato, è stato lasciato probabilmente con la speranza che i volontari possano fare qualcosa per lui.

Ed in effetti il povero animale è stato subito affidato ad una clinica veterinaria e verrà operato nelle prossime ore e, come sempre più spesso avviene, a pagare il conto sarà l’associazione anche se le tariffe saranno certamente “di favore”.

L’ennesimo caso di abbandono dopo quello del coniglio e della cavia abbandonati in un secchio vicino alla spazzatura e salvati dall’Enpa