Genova – Preparativi in corso per il tradizionale pellegrinaggio alla Madonna della Guardia delle Confraternite, previsto per il 25 maggio. Casse processionali e crocifissi vengono preparate e allestite per l’evento e viene prorogato al 27 maggio il termine per partecipare al Contest fotografico dedicato proprio alle Confraternite, organizzato dal Comune di Genova, cui è possibile partecipare inviando all’indirizzo assprolocoetradizioni@comune.genova.it gli scatti realizzati nel corso di una tradizionale processione cittadina o durante le visite alle chiese, anche nell’ambito delle giornate dei Rolli, e oratori.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alle Tradizioni del Comune di Genova, in sinergia con il Priorato delle Confraternite e l’ufficio Beni Culturali della Arcidiocesi di Genova.

«Il prossimo 25 maggio ci sarà un partecipato pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Guardia alla presenza delle Confraternite, una giornata che potrà essere quindi l’occasione di fare nuovi scatti a maestosi crocifissi, casse processionali e arche, che molto spesso rappresentano vere e proprie opere d’arte – spiega l’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli– Da oggi, inoltre, sono partite una serie di visite guidate con le Confraternite che coinvolgono alcune classi delle scuole primarie per fare conoscere ai più piccoli il patrimonio storico artistico custodito in alcuni oratori della nostra città».

Le fotografie inviate saranno poi esaminate da una giuria composta da un rappresentante del Comune di Genova, delle categorie Fotografi di Cna e Confartigianato e dai rappresentanti di Confraternite e Arcidiocesi, secondo i seguenti criteri: resa scenografica, originalità dello scatto, qualità e legame con la città. Le foto valutate come migliori saranno esposte in mostra a Palazzo Tursi all’interno di un più ampio programma di valorizzazione della tradizione delle Confraternite e gli autori degli scatti riceveranno ingressi omaggio nei musei civici e nel museo Diocesano.

Fino al 27 maggio, quindi, tutti potranno partecipare al contest e inviare le proprie foto, fino a un massimo di 10, realizzate nel corso di una tradizionale processione cittadina o durante le visite alle Chiese e oratori che custodiscono opere delle confraternite, all’indirizzo e partecipare alla call. Tutte le informazioni sul contest sul sito del Comune di Genova sulla pagina dedicata (https://smart.comune.genova.it/fotoconfraternite)