Genova – Palazzo evacuato e strada bloccata, a Marassi alta, nella zona del Biscione, per il ritrovamento di due ordigni bellici all’interno di un immobile di via Loria.

Il ritrovamento sarebbe avvenuto durante le operazioni di sgombero, da parte della polizia locale, di un immobile che potrebbe essere stato occupato abusivamente da tempo.

L’intero edificio è stato fatto evacuare per precauzione e le famiglie attendono in strada l’intervento degli artificieri.

Molta apprensione per i residenti e pesanti disagi per la circolazione visto che anche la linea dell’autobus risulta bloccata per consentire le operazioni di controllo e bonifica.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e con loro la squadra degli artificieri che valuterà la situazione per decidere le modalità dell’intervento.

(notizia in aggiornamento)