Genova – Ha perso il controllo della vettura e si è ribaltato. Incidente stradale, nella serata di oggi, in via Pra’, nell’omonimo quartiere del ponente genovese.

Per cause ancora da accertare la vettura è finita sul tetto e tutti gli air-bag interni sono scoppiati limitando i danni alle persone all’interno.

Sul posto il traffico si è subito bloccato per le operazioni di soccorso e bonifica.

I vigili del fuoco sono accorsi per liberare dalle lamiere le persone rimaste all’interno.

Tre persone sono state soccorse e medicate e poi trasferite in codice giallo in ospedale.

Il più grave sarebbe il conducente del veicolo che ha riportato traumi da schiacciamento.

Nell’auto viaggiava una famiglia composta da padre, madre ed una ragazzina

notizia in aggiornamento

(Foto da Facebook)