Cairo Montenotte (Savona) – Operazioni di spegnimento e di bonifica ancora in corso nel cantiere edile in località Campo Nuovo dove ieri sera, intorno alle 21, è divampato un incendio che ha distrutto due mezzi da lavoro.

Per motivi ancora da chiarire un camion ed un escavatore hanno preso fuoco e nella zona si è alzata una colonna di fumo nero che ha allarmato i residenti.

L’allarme al 112 e l’arrivo dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine e le operazioni di spegnimento che sono proseguite per diverse ore nella notte.

La situazione è ora sotto controllo e sono state avviate le indagini per ricostruire le cause del rogo e le eventuali responsabilità.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni sono ingenti e non viene escluso un possibile incendio doloso.