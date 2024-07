Alassio (Savona) – Sono ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure gli anziani protagonisti ieri sera, intorno alle 20,30, di un grave incidente stradale in via Roma, ad Alassio.

Per cause ancora da accertare il pensionato 80enne alla guida della vettura ne ha perso il controllo e l’auto ha prima colpito alcune vetture parcheggiate e poi si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Croce Bianca e Croce Rossa di Alassio e i vigili del fuoco.

L’anziano al volante e una donna che viaggiava con lui sono stati estratti dall’auto e trasportati in codice giallo in ospedale.

Accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

(foto di Archivio)