Finale Ligure (Savona) – E’ una mattinata da incubo sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia. Questa mattina, poco dopo le ore 6:00, un uomo è stato investito da un treno in transito tra Varazze e Cogoleto. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Pesantissime le ripercussioni sul traffico, che a quasi quattro ore dall’accaduto rimane ancora sospeso tra le stazioni di Savona e Cogoleto.

Come se non bastasse, poco dopo le 8:30 si è registrato un guasto alla linea nel tratto compreso tra Finale Ligure e Pietra Ligure. Anche in questo caso sono pesanti le ripercussioni sul traffico, che vanno a sommarsi a quelle che si registrano dalle prime ore della mattinata e che stanno causando pesanti disagi ai pendolari.

I tecnici sono al lavoro per risolvere la situazione e far ripartire la circolazione ferroviaria sulla linea.