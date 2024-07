Genova – Ancora un incidente sul lavoro in Liguria ed ancora nel Porto di Genova dove un operaio di 24 anni è caduto da diversi metri mentre lavorava a Calata Bettolo.

Dalle prime ricostruzioni sembra che il ragazzo stesse operando con un braccio meccanico quando sarebbe caduto per cause da chiarire.

Subito soccorso dai suoi colleghi di lavoro, il giovane operaio è stato poi stabilizzato dal personale dell’automedica del 118 e trasferito con la massima urgenza, in codice rosso, il più grave. all’ospedale San Martino.

Intanto sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine e gli ispettori della Asl 3 per accertare il corretto rispetto di tutte le normative per la sicurezza sul lavoro.