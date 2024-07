Portofino (Genova) – Dopo il successo della prima edizione dei Portofino Days, la tre giorni che ha eletto la Liguria a “capitale” della grande fiction, arriva il riconoscimento di Regione alla strategicità dell’iniziativa. Con l’emendamento all’assestamento di bilancio approvato in consiglio regionale, e già avvallato in giunta, la manifestazione (che si è svolta tra Portofino, Santa Margherita, Rapallo e Genova dal 22 al 24 marzo scorso) verrà, per le prossime edizioni, considerata evento di grande importanza per gli operatori del settore, oltreché occasione di promozione del territorio e delle imprese dell’indotto locale.

“Una manifestazione che si colloca nel più ampio contesto del settore audiovisivo, che si è rivelato, in questi anni, uno straordinario strumento di sviluppo economico regionale con la Liguria diventata set di film, programmi televisivi, spot pubblicitari e videoclip musicali – ricorda l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, proponente dell’emendamento – Grazie a questo riconoscimento regionale, i Portofino Days diverranno manifestazione strutturata dell’offerta audiovisiva ligure. Un’occasione per accompagnare, anche economicamente, l’organizzazione delle attività sostenute da Genova Liguria Film Commission e Agenzia InLiguria. Con l’obiettivo – aggiunge l’assessore Alessio Piana – di valorizzare ulteriormente, dopo i grandi successi dei bandi regionali, l’industria del comparto attraverso momenti di confronto e di riflessione con le grandi produzioni nazionali e internazionali, favorendo al contempo l’avvio della stagione turistica del Tigullio”.