Casella (Genova) – E’ stato trasferito in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova il bambino di 6 anni travolto da un’auto questo pomeriggio, in via Braia, a Casella.

Ancora in corso la ricostruzione della dinamica esatta dell’incidente ma il piccolo sarebbe stato investito da una vettura di passaggio.

Sbalzato a terra avrebbe riportato diverse gravi contusioni e lesioni.

Soccorso dai passanti e poi dal personale dell’ambulanza della Croce Verde di Casella inviata dal 118, il piccolo è stato poi trasferito d’urgenza all’ospedale genovese con l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

I medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave, a causa delle ferite e della dinamica dell’incidente.

In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto successo.

Dagli ultimi aggiornamenti sembra che il piccolo non sia in pericolo di morte.