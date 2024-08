Genova – Una protesta per denunciare che, a fronte di 450 posti da insegnane di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, a Genova nessun insegnate “precario” è stato immesso in ruolo.

L’appuntamento è fissato per oggi, venerdì 23 agosto, alle ore 16.00, davanti alla sede del Provveditorato agli studi, in via Assarotti, per docenti, precari e specializzati TFA VIII ciclo

“È un problema di carattere nazionale – spiega chi protesta – a fronte di 450 posti di sostegno su secondaria di secondo grado, a Genova, non c’è stata alcuna immissione in ruolo”.

Una situazione che causa mancanza di continuità didattica, soprattutto rispetto agli studenti con disabilità e problemi dell’apprendimento più o meno gravi, la precarizzazione, e il problema degli adolescenti lasciati sempre più soli.

É una questione lavorativa, sociale e culturale da affrontare in modo deciso.

A protestare sono soprattutto quei docenti che dopo una procedura concorsuale (3 prove) hanno avuto accesso al corso annuale (TFA) conclusosi dopo 10 esami, una tesi, un tirocinio di quasi 200 ore gratuito, fino al raggiungimento dell’abilitazione al sostegno.