Mallare (Savona) – Ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada, colpendo un albero per poi cadere nel greto di un torrente dove la vettura ha preso fuoco. Decisamente da dimenticare la nottata di una coppia di ragazzi che questa mattina, a Mallare, sono stati coinvolti in un brutto incidente stradale.

Forse per un colpo di sonno o una manovra sbagliata, l’auto sulla quale viaggiavano si è scontrata contro un albero e si è poi incendiata cadendo dentro al greto di un corso d’acque e i due sono riusciti appena in tempo ad uscire dalla vettura prima che venisse avvolta dalle fiamme e sono scappati chiamando i soccorsi.

All’arrivo dei vigili del fuoco le fiamme si erano già estese alla vegetazione circostante e il rapido intervento ha evitato un nuovo incendio boschivo.

I due ragazzi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per controlli.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Curiosamente, sempre nella notte, un’altra auto ha preso fuoco sull’autostrada A12 Genova – Livorno, subito dopo il casello di Recco, in direzione Genova