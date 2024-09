Cogoleto (Genova) – Un inizio di tromba marina si è formato sulla costa della cittadina del ponente genovese per poi – fortunatamente – dissolversi senza danno.

Lo spettacolare evento atmosferico è stato osservato dai bagnanti degli stabilimenti balneari che hanno temuto per qualche istante che la grossa tromba marina prendesse forma ed energia creando danni.

La formazione dell’evento atmosferico ben dimostra l’energia presente nell’atmosfera che inizia a risentire della bolla di aria gelida in arrivo da nord che porterà maltempo e pioggia, domani, sulla Liguria

video di Carlotta Frascara su Facebook