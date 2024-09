La Spezia – Tona del week end tra venerdì 27 e domenica 29 settembre Spetialis, il Festival della Spezia Antica, la grande manifestazione di rievocazione storica dal Medioevo all’Ottocento spezzino promossa dai servizi culturali del Comune della Spezia

Il calendario, pieno di appuntamenti, prevede visite guidate, cortei, musiche, spettacoli, danze, mestieri, duelli di combattenti e laboratori per adulti e bambini.

“In questi anni – ha spiegato il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini – abbiamo lavorato intensamente per riscoprire le nostre radici attraverso il progetto La Spezia Forte. Questo festival, ora alla sua seconda edizione, è un vero e proprio viaggio nella storia, con eventi, cortei, visite guidate e workshop. Per tre giorni, La Spezia rivive il suo passato, coinvolgendo in modo attivo tutte le strutture museali, con laboratori pensati per i più piccoli e appuntamenti speciali per gli adulti. Con Spetialis, riabbracciamo il nostro passato per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza, perché immergersi nelle nostre radici non è solo un atto di memoria, ma la chiave per costruire un domani più forte e sicuro”.

La seconda edizione di Spetialis, chiaro riferimento ad una delle varianti del nome antico della Spezia, forte del grandissimo successo riscosso nel 2023, ripropone una tre giorni ancora più ricca di eventi nella veste di un festival culturale immerso nel centro storico e nei luoghi della cultura spezzina specificamente orientato alla valorizzazione dell’identità, le origini e la storia della Città.

L’ambizione è quella di ripetersi ogni anno con focus storici diversi, diventando a tutti gli effetti un appuntamento fisso nel calendario degli eventi proposti durante l’anno, nell’ottica anche di una destagionalizzazione.

Con oltre trenta eventi, Spetialis, la cui direzione artistica è a cura di Donatella Alessi e Giacomo Paolicchi, è una festa della città e per la città grazie alla quale si andrà alla riscoperta delle origini cittadine più antiche, degli angoli storici, dei modi di vivere del passato e si sveleranno alcuni dei tesori conservati nei Musei spezzini.

L’inaugurazione di Spetialis avrà luogo venerdì 27 settembre dalle ore 21 alle ore 23 nelle vie del centro cittadino con un corteo storico e con spettacoli dove parteciperanno tre diversi gruppi di rievocatori in costume che avrà il via in piazza Garibaldi arrivando fino in piazza Verdi.

Gli eventi del 28 e 29 settembre sono inseriti nel programma delle “Giornate Europee del Patrimonio”, promosse dal Consiglio d’Europa, con il tema “patrimonio in cammino”.

Infatti, il programma del secondo giorno, sabato 28 settembre, prevede al mattino la visita guidata su prenotazione al Museo Civico “Amedeo Lia” in occasione della mostra “L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour” dal titolo “In viaggio. Dal Medioevo all’Età moderna” a cura di Andrea Marmori. Nel pomeriggio al Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”, in pieno centro storico, attraverso attività e laboratori rivolti a bambini, adulti e famiglie, si potranno conoscere e sperimentare i mestieri tradizionali, impastare e stampigliare i croxetti, si approfondiranno le conoscenze delle erbe edibili e si creerà un erbario, si impareranno le danze popolari con musiche dal vivo della nostra tradizione.

Nel pomeriggio di domenica 29 settembre il Castello San Giorgio sarà indiscusso protagonista animandosi dalla mattina alla sera con rievocazioni, danze, laboratori, attività e proponendo una merenda e una cena in perfetto stile medievale. Non solo, sono previste una rievocazione medievale in cui si potrà visitare un accampamento militare e sperimentare la vita dell’epoca con laboratori per bambini e adulti rinnovati rispetto all’anno scorso, dimostrazioni di attività artigianali e prove di tiro con l’arco.

Alla sera ci sarà la possibilità di assaporare sulla terrazza del Castello San Giorgio come in un banchetto i piatti ispirati alla cucina medievale e a seguire spettacoli, danze, musica e focoleria concluderanno questo viaggio nel passato.

Gli eventi quindi coinvolgeranno tutta la città e i musei civici, svolgendosi in parte nel centro storico e in parte all’interno del Museo Civico Archeologico del Castello San Giorgio, del Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” e del Museo Civico “Amedeo Lia”.

Le attività nei Musei prevedono il pagamento di un biglietto di ingresso, mentre il corteo potrà essere ammirato gratuitamente.

Di seguito il programma e tutte le informazioni.

CENTRO CITTADINO

VENERDI’ 27 SETTEMBRE – Dalle ore 21 alle ore 23 CORTEO STORICO

Partenza da piazza Giuseppe Garibaldi e arrivo a piazza Giuseppe Verdi attraverso via del Prione, via Giovanni Sforza, piazza sant’Agostino, piazzetta del Bastione e via del Torretto.

Il corteo è formato dai membri del gruppo storico Compagnia del Piagnaro di Pontremoli, della contrada della Madonnina del Palio dei Micci di Querceta e del Gruppo Storico di Fivizzano.

Musici, sbandieratori, danzatori combattenti e figuranti si esibiranno in spettacolari coreografie durante il percorso che inaugura Spetialis per un fine settimana nel passato

SABATO 28 SETTEMBRE – Giornata europea del Patrimonio

MUSEO CIVICO AMEDEO LIA

Ore 10.00 Visita guidata di Andrea Marmori “In viaggio. Dal Medioevo all’Età moderna”

MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO “GIOVANNI PODENZANA”

Dalle ore 15.00 alle ore 20.00 Arti e mestieri tradizionali

Esposizione, dimostrazioni e laboratori a cura di

-Pro Loco “Mani e Menti” Borgo del Piagnaro Pontremoli:

Davide Angella – Creazione di giochi d’altri tempi, lavorazione della cartapesta e di materiali di recupero

Patrizia Capaccio – Cucito creativo

Elisa Caser – Colori e tinture naturali, unguenti vegetali a base di cera d’api

Clara Cavellini – Filatura manuale

Maria Pia Elia – Lavorazione e decorazione della ceramica

Isabella Iardella – Creazione di pizzo al chiacchierino e al macramè

Andreina Micheli – Tintura della lana con prodotti naturali e lavorazione a maglia

Sandra Passalacqua – Lavorazione della pelle, creazione di calzature e rilegatura libri

Roberto Antonio Pietrafesa – Lavorazione del metallo, riproduzione di lanterne e monete storiche

– “Cose belle di una volta”, Parrocchia Santa Maria Maddalena di Adelano di Zeri

Riproduzioni degli antichi costumi popolari in uso fino ai primi decenni del Novecento nelle valli del territorio montano di Zeri

– Andrea Varesi Liserio – Seggiolaio, ultimo costruttore dei canapè di Bratto

Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 I laboratori delle erbe

– “Erbando” – Riconoscimento delle erbe spontanee edibili della tradizione ligure

Lella Canepa ci porterà alla scoperta delle erbe spontanee del territorio e del loro utilizzo in cucina. In Liguria le erbe selvatiche commestibili che crescono da sempre sul territorio sono raccolte una ad una nei prati, tra i muretti a secco e vengono lavorate per formare il “Prebuggiun”, pietanza base di minestre, ripieni per torte salate, ravioli vegetali oppure semplice contorno.

– Maria Capellini – L’Acquerello botanico

La grande sensibilità dell’artista Maria Capellini ci guiderà nella realizzazione di delicati acquerelli ispirati alla natura e alle piante del nostro territorio: la luce, i colori, le forme e le consistenze verranno immortalati su carta per creare un’opera con cui abbellire la nostra cameretta.

– Silvia Nardi – Una pagina di erbario

Il nostro territorio è ricco di specie vegetali utilizzate da secoli nell’alimentazione e nella medicina popolare tradizionale. Dopo averle conosciute con Lella Canepa, averle dipinte con Maria Capellini, ne prenderemo un esemplare da conservare su una pagina di erbario, annotando tutto quello che abbiamo imparato.

– Samuela Raffaelli – Stampi in pasta

Scopriamo la produzione dei croxetti (o corzetti), tipica pasta ligure caratterizzata da una decorazione impressa con un apposito stampo, e l’usanza tradizionale di timbrare i cibi. Impastiamo i nostri personali croxetti da portare a casa.

– STEL – Lavorazione al tornio di stampi per corzetti, ravioli e spongate

Ore 15.30 La cucina tradizionale contadina

Dimostrazione per adulti per la realizzazione di una torta d’erbi a cura di Cinzia Angiolini

La torta d’erbi è una torta salata fatta con erbe spontanee e verdure di stagione finemente tritate, condite con olio extravergine di oliva, sale e formaggio parmigiano o pecorino, racchiuse da due sfoglie formate da acqua, sale e farina. E voi conoscete come viene tradizionalmente preparata? Scopriamolo insieme a Cinzia!

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 Danze dal bosco al mare

Laboratorio di danza per bambini e adulti a cura dell’associazione Lo stivale che balla

Passione, profondità e divertimento sono alla base di questo laboratorio di danze tradizionali dei territori della Val di Vara, Lunigiana e Garfagnana (gighe, pivata, quadriglie, moresca, balli gioco…). Tutti si possono cimentare, non è necessario essere ballerini.

Musica dal vivo con Massimiliano Aquilino: strumenti a corda e zampogne, Carlo Amori: violino, Romana Barbui: organetto diatonico, Michele Cavenago: flauto

Laboratorio di ballo a cura di Michele Cavenago e Romana Barbui

MUSEO DEL CASTELLO SAN GIORGIO

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Giornata Europea del Patrimonio

Dalle ore 15.30 alle 20.00 – Vita da campo

Associazione Culturale I Von Neuberg

Compagnia d’Arme Sole e Acciaio

Si potrà visitare un accampamento militare della prima metà del ‘300, filologicamente allestito nel parco del Castello, nonché assistere ad esibizioni d’arme ad opera delle milizie accampate

Dalle ore 15.30 alle 17.30

Saranno attivi laboratori a tema per ragazzi e adulti, dimostrazioni di tecniche artigianali medievali e spettacoli:

Colori e Luce: realizziamo una vetrata gotica

Valerio Simini e Stefania Martinico

Laboratorio di creazione di una “vetrata” tipica delle chiese gotiche con colori e materiali trasparenti

La torre e l’aquila

Donatella Alessi, Museo del Castello, e Samuela Raffaelli

Laboratorio di realizzazione in 3D dell’antico stemma della Spezia

Mettiamo mano alla borsa!

Sara Lenzoni e Gianfranco Berghich

Costruiamo una scarsella, la piccola borsa appesa alla cintura usata nel ‘300 su abiti privi di tasche

I denari della Superba

Marco Greco

Il conio delle monete nel Medioevo con la tecnica del punzone e martello

Robin Hood e la leggenda di Sherwood

Simone Grando e Marta Ragnoli

Robin Hood è veramente esistito? Alla ricerca del personaggio storico che rubava ai ricchi e donava ai poveri, Nel laboratorio si realizzerà l’iconico cappello con la piuma di Robin.

Maioliche dalla mensa dei nobili

Michelangelo Leoni e Naibì Aostri, ArteProgetto aps

Spettacolo di lavorazione al tornio per argilla e laboratorio artistico didattico per bambini di decorazione medievale

Dalle ore 15.30 alle 18.00

Prove di tiro con l’arco medievale per bambini e adulti

Arcieri dei 3 borghi: Varese Ligure, Levanto e Bonassola

Arcieri Compagnia del Piagnaro

Dalle ore 16.00 alle 18.00

Vita da scudiero

Associazione Culturale I Von Neuberg

I bambini affronteranno delle prove di coraggio e abilità per essere investiti cavalieri

Dalle ore 15.30 alle 17.30

Banco dell’Usbergaio

Associazione Sole e Acciaio

Esposizione del banco e dell’attività dell’usbergaio, ovvero colui che, nel Medioevo, realizzava le cotte di maglia

Dalle ore 15.30

Accoglienza al Castello

Circotà

Artisti di strada vi accoglieranno all’ingresso

Dalle ore 16.00 alle 19.30 L’angelo e il Profeta

I Memento Ridi

Animazione comica di contatto itinerante

Dalle ore 16.00 alle18.00

Banco del Cerusico

Associazione Sole e Acciaio

Dimostrazione del modus operandi di un cerusico del XIII secolo: descrizione dei vari attrezzi chirurgici utilizzati, le erbe, i rimedi medicamentosi, le conoscenze in campo medico dell’epoca. Sarà possibile anche assistere all’estrazione di una freccia

Dalle ore 16.00 alle 17.00

Compagnia Saltafossum

Musica, teatro di figura, interazione, giocoleria con il fuoco sono gli elementi caratterizzanti di questa congrega di musici e buffoni d’altri tempi e d’altri luoghi

Dalle ore 17.00 alle 18.00 Danze medievali

Compagnia del Piagnaro di Pontremoli

Le dame della corte mostreranno i balli all’ultima moda medievale, ne insegneranno i passi ai più arditi che si cimenteranno in questa nobile arte

Dalle ore 17.30 alle 19.30 L’oro di sorella Clarissa

Anna Rozzi

Dimostrazione di tessitura del broccato

Il banco della Merenda è a disposizione nel pomeriggio

Associazione Tutti Frutti

Dalle ore 18.00 alle 18.30

Per il rotto della cuffia! – L’evoluzione dell’elmo dal X al XIV secolo

Associazione Culturale I Von Neuberg

Con l’aiuto di fedeli riproduzioni, viene ripercorsa la storia di quattro secoli di evoluzione della protezione per la testa del guerriero; possibilità di provare ad indossare i vari manufatti

Dalle ore 18.00 alle 18.30

Spettacolo dei Falconieri

Falconarius

Spettacolo con rapaci (falchi, aquile e avvoltoio)

Dalle ore 18.30 alle 19.00

Ballista

Associazione sole e acciaio (parco alto)

Macchina d’assedio: lanci dimostrativi con la nostra macchina d’assedio con possibilità di far provare lo sgancio ai visitatori

Dalle ore 19.00 alle 19.30

Il mestiere delle armi

Sole e Acciaio

Compagnia del Piagnaro

Dimostrazione delle tecniche di combattimento da trattati di scherma storica

Dalle ore 20.00 alle 21.30

BANCHETTO MEDIEVALE – sulla terrazza bassa del Castello

Associazione Tutti Frutti

Dalle ore 20.00 alle 21.00 sulla terrazza bassa

Danze a cura della Compagnia del Piagnaro Pontremoli e musiche dei Saltafossum

Dalle Ore 21.30 alle 22.30

Spettacolo sulla terrazza alta

Compagnia Saltafossum e donna corvo

Musica, teatro di figura, interazione, giocoleria con il fuoco sono gli elementi caratterizzanti di questa congrega di musici e buffoni d’altri tempi e d’altri luoghi

L’ultimo dominatore del fuoco

Circotà

Spettacolo di mangiafuoco e giocoleria infuocata

Progetto a cura di Donatella Alessi e Giacomo Paolicchi

Info

In caso di pioggia il corteo non si svolgerà. Gli eventi nei Musei avranno luogo all’interno dei Musei con programma ridotto

Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”

via del Prione, 156 – La Spezia

tel. 0187.727781

museoetnografico.segreteria@comune.sp.it – etnografico.museilaspezia.it

www.facebook.com/museo.etnografico.sp; Ig @museoetnograficosp

Museo Civico del Castello di San Giorgio

via XXVII marzo – La Spezia

tel. 0187.751142

museo.sangiorgio@comune.sp.it – museodelcastello.museilaspezia.it

www.facebook.com/museocastellosangiorgio; Ig @museocastellosangiorgio

Costi (i biglietti sono acquistabili presso la reception dei Musei)

– venerdì 27 settembre ore 21-23 Corteo Storico gratuito

– sabato 28 settembre ore 10 visita guidata al museo A. Lia euro 5.50

ore 15-20 Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” euro 5.00

– domenica 1 ottobre ore 15.30-22.30 Museo Civico del Castello di San Giorgio euro 5.00

Biglietto cumulativo per sabato 28 e domenica 29 settembreal Museo Etnografico e Archeologico euro 8.00.