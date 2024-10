Arenzano (Genova) – Proseguiranno ancora per oggi le ricerche di Davide Violin, il ristoratore di 62 anni scomparso sabato scorso durante l’ondata di maltempo che ha copito la Liguria.

Da giorni le squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e del soccorso alpino, insieme alle forze dell’ordine, perlustrano senza sosta ogni angolo del greto del rio Lissone che ha travolto con l’onda di piena tre auto e il ristoratore.

Ricerche anche nel torrente Lerone e in mare ma, sino ad ora, non è stata trovata alcuna traccia.

Nella giornata di oggi le ricerche si concentreranno in particolar modo nelle pozze, negli anfratti e nei cumuli di legname presenti sul corso d’acqua ma è probabile che, a fine giornata, si decida per la sospensione delle ricerche.

Le speranze di ritrovare la persona ancora in vita sono ormai al lumicino e molto probabilmente si organizzeranno battute di ricerca più particolareggiate, in punti più difficili o dove la corrente o la presenza di detriti e legname è stata resa più complicata.

Ricerche anche in mare, con i mezzi navali delle forze dell’ordine e i subacquei che faticano a muoversi sul fondale anche a causa dell’enorme quantità di detriti trascinata a mare dalla piena.

Con il proseguire del bel tempo stabile e la fine delle precipitazioni, il livello dei corsi d’acqua dovrebbe scendere sensibilmente rendendo più facili le ricerche.