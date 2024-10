Genova – Un incontro pubblico per definire le linee guida del regolamento per gli affitti brevi di cui dovrebbe dotarsi la città per difendere la vivibilità dei quartieri interessati dal fenomeno dell’over-tourism.

Lo ha organizzato per sabato 2 novembre, alle ore 15:00, presso il Circolo S. Bernardo l’opposizione del Municipio Centro Est. L’incontro ha l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nella stesura di linee guida propedeutiche al Regolamento per gli Affitti Brevi, un tema di grande rilevanza per il futuro del centro storico e la vivibilità della città.

Negli ultimi mesi, il Municipio Centro Est ha approvato all’unanimità una mozione, presentata dalla consigliera Francesca Coppola della lista Rossoverde e sottoscritta da l’opposizione tutta, che riconosce come l’overtourism e la mancata regolamentazione degli affitti brevi rappresentino una minaccia per la sostenibilità sociale e urbana di Genova. Attraverso questa assemblea pubblica, i promotori intendono costruire un regolamento che favorisca un turismo di qualità, tutelando al contempo i residenti e preservando il tessuto sociale della città.

“Questa città non è un albergo” è il messaggio chiave dell’incontro, che mira a creare un dialogo aperto e partecipato, volto alla definizione di soluzioni concrete. Le linee guida elaborate durante l’assemblea verranno presentate nella Commissione 1 del Municipio Centro Est il prossimo 6 novembre.

Perché partecipare?

L’assemblea è un’opportunità per tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo alla definizione di una regolamentazione degli affitti brevi che sia equa, sostenibile e capace di rispondere alle reali esigenze della cittadinanza. È il momento di unire le forze per proteggere il diritto alla casa e garantire un equilibrio tra turismo e vita quotidiana.