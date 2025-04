Loano, si ribalta con la canoa in mare e rischia di annegare

Loano (Savona) – Restano gravi all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni dell’uomo di 60 anni che ieri pomeriggio si è ribaltato con la canoa in mare restando faticosamente a galla per le condizioni meteomarine. L’uomo è stato avvistato in difficoltà da alcune persone a terra che hanno immediatamente allertato i soccorsi chiamando il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto la Guardia Costiera.

Fortunatamente l’uomo indossava il giubbotto di salvataggio che lo ha mantenuto a galla visto che appariva in difficoltà non riuscendo a nuotare.

L’imbarcazione della Guardia Costiera lo ha individuato e raccolto in mare e trasportato rapidamente a terra dove attendeva già l’ambulanza del 118 che ha effettuato il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Corona.

Qui i medici hanno escluso lesioni gravi o fratture ma hanno evidenziato una situazione complessa e si sono riservati la prognosi.

L’uomo non sarebbe in pericolo di morte ma la vicenda ricorda da vicino la tragedia scoperta ieri con il ritrovamento senza vta del giornalista de Il Secolo XIX Roberto Pettinaroli, ex responsabile dell’edizione del Levante del quotidiano genovese.

L’uomo era uscito per una escursione in canoa al promontorio di Portofino senza rientrare e i soccorritori lo hanno purtroppo trovato ormai morto in mare, nella zona di Santa Margerita Ligure.