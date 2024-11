Orco Feglino (Savona) – Stava passeggiando nei boschi vicino alla Falesia del Silenzio quando la sua cagnolina Elsa è scappata sparendo tra le piante. Il padrone l’ha inseguita con il radio collare ma quando l’ha trovata si è accorto che la cagnolina era precipitata in in dirupo e così ha pensato di allertare i vigili del fuoco.

Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per Elsa , questo il nome del cane, e per il suo padrone, residenti nel comune di Orco Feglino.

La cagnolina Elsa guaiva disperata perché non riusciva a risalire ed il padrone avrebbe voluto aiutarla ma il tratto in fortissima pendenza lo ha fortunatamente fatto desistere perché probabilmente sarebbe caduto anche lui.

Sul posto è rapidamente arrivata la squadra dei vigili del Fuoco di Finale Ligure, che ha approntato una manovra alpinistica di calata e recupero ed ha raggiunto la cagnolina Elsa.

L’animale è stato imbragato ed ha raggiunto il suo padrone saldamente agganciata al pompiere che era sceso per aiutarla.

Una volta messa in sicurezza Elsa è stata riaffidata al suo padrone, spaventata ma in buone condizioni di salute.