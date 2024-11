Camogli (Genova) – Stava probabilmente cercando uno scatto o un video emozionante la giovane donna trascinata da un’ondata, sulla scogliera di Camogli, sotto la celebre chiesa affacciata sul mare.

Le mega onde che si infrangono sulla scogliera sono uno spettacolo irresistibile e forse potrebbero aver tradito la giovane turista che si è avventurata un pò troppo avanti rispetto alla zona protetta dai flutti e mentre girava un video o scattava una foto, è stata travolta e trascinata sul molo e poi, fortunatamente, scagliata sulla spiaggia e non in mare aperto.

L’intervento di alcune persone presenti ha evitato che la giovane, in stato di comprensibile choc, venisse di nuovo afferrata dai marosi che potevano trascinarla al largo con un finale ben più tragico.

Il video della scena è velocemente diventato virale sulla Rete e condiviso sui social

Non è la prima volta che, in Liguria, si verificano scene come questa ripresa a Camogli. In particolare sulla passeggiata di Nervi, nel levante di Genova, ad ogni mareggiata si registrano “incidenti” fortunatamente senza gravi conseguenze.

Ma anche a Boccadasse si registrano spesso “docce” non programmate per incauti turisti mentre tra Nervi e Quinto, in via Murcarolo, c’è un tratto di strada che viene regolarmente colpito dai marosi, tanto che la polizia locale spesso vi vieta il transito per scooter e moto che possono essere travolti dalla forza dei marosi.

Video di Gianni Meran via Limet Liguria