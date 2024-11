Sanremo (Imperia) – Non ce l’ha fatta Alessandro Bosco, 37anni, rimasto coinvolto in un grave incidente che si è verificato nel corso della mattinata odierna in corso Manzoni nel comune di Sanremo. Le sue condizioni erano apparse gravi fin da subito, quando i sanitari del 118 l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Borea. Poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso, però, non si è potuto far altro che constatarne il decesso.

Il sinistro stradale era accaduto intorno alle ore 11, quando lo scooter guidato da Bosco si è scontrato contro un furgoncino. L’impatto è stato molto violento ed è costato la vita al 37enne.

E’ ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto è giunta la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica. In tal senso, potrebbero essere ascoltati anche alcuni testimoni e potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. La strada statale Aurelia è rimasta chiusa per diverso tempo.