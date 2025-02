Genova – Una tragedia si è consumata nel corso della mattina di oggi, lunedì 3 febbraio, nei pressi del parco del Peralto, nella zona di Righi. Qui un ciclista che era uscito di casa per un’escursione è stato improvvisamente colto da un malore ed è stato soccorso prima da alcuni passanti e successivamente dai sanitari del 118, giunti sul posto con l’automedica e l’ambulanza.

Le sue condizioni sono apparse molto gravi fin da subito e, per facilitare le operazioni di soccorso e il trasporto all’ospedale, è stato allertato anche l’elisoccorso che è giunto sul luogo dell’accaduto nel giro di pochi minuti. Purtroppo, proprio mentre l’elicottero lo stava trasportando al pronto soccorso, l’uomo è morto. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, anche se sembra chiaro come la causa del decesso sia da attribuire ad un malore fatale. Si tratta del terzo decesso per cause naturali avvenuto a Genova nelle ultime ore, dopo quello che ha colpito l’uomo al supermercato e quello avvenuto davanti alla stazione di Brignole.