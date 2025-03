Genova – Sono stati ritrovati, fortunatamente in buone condizioni di salute, i due gemelli di appena 12 anni dei quali si erano perse le tracce questa mattina nel quartiere genovese di Sampierdarena. L’ultimo avvistamento risaliva al momento dell’ingresso a scuola, davanti alla quale il papà li aveva accompagnati. I due, però, non sono entrati in classe e a quel punto era stato lanciato l’allarme.

Sui social era iniziato a circolare un appello di Multietnica Genova, che invitava chiunque fosse a conoscenza di possibili informazioni di farsi avanti e contattare carabinieri o polizia.

La paura e l’apprensione sono durati solo poche ore. Nel corso della mattinata è giunta ai carabinieri una segnalazione di una barista di Sestri Levante, che ha visto i due da soli nei pressi del locale, si è insospettita e ha allertato i militari.

Dopo che sono giunti sul posto, i carabinieri hanno riconosciuto i bambini, li hanno prelevati e riportati sani e salvi dai loro genitori.

