Genova – Lo scorso 5 marzo le forze dell’ordine hanno fermato un uomo a bordo di un’auto sottratta ad una società svedese che viaggiava in direzione del porto di Genova, probabilmente per esportare la vettura all’estero. E’ accaduto lungo l’A7 Milano-Genova nella carreggiata che viaggia in direzione sud.

La polizia stradale ha ricevuto la segnalazione che la vettura ricercata stava percorrendo quel tratto di Autostrada e si è messa immediatamente alla ricerca. L’uomo alla guida, probabilmente per evitare i controllo all’uscita del casello di Genova Ovest, è uscito al casello di Isola del Cantone e ha percorso la Strada Statale dei Giovi.

Non aveva però fatto i conti con le forze dell’ordine, che hanno monitorato anche la via alternativa con l’ausilio di alcune pattuglie della squadra mobile e intorno alle 14:30 hanno fermato il sospettato nei pressi del quartiere genovese di Pontedecimo. Il veicolo è stato restituito ai legittimi proprietari.

