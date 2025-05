Genova, nuova aggressione vicino ai giardini di Quinto

Genova – Ancora una aggressione nella zona dei giardini di Quinto dopo il soccorritore della Croce Verde di Quarto colpito da un pugno mentre aiutava una persona vittima di una presunta rapina. Torna con la bella stagione l’emergenza sicurezza in una delle zone della città scelte dalla “mala movida” dopo le campagne di allontanamento dal centro storico genovese. Nella serata ieri, infatti, a nemmeno 24 ore dall’aggressione del personale di una ambulanza, un nuovo episodio di violenza si è registrato nella zona dei giardini di via Gianelli con un giovane colpito dal lancio di un oggetto, probabilmente una bottiglia di vetro, al termine di un diverbio.

Residenti e commercianti della zona esasperati e richiesta di una presenza fissa di forze dell’ordine sul lungomare che torna ad animarsi con la movida della bella stagione.

Nel frattempo migliorano le condizioni del volontario della Croce Verde di Quarto dei Mille colpito da un pugno o da una bottigliata mentre prestava soccorso ad un giovane a sua volta ferito dopo una lite o un tentativo di rapina.

Il ragazzo ha riportato un forte trauma al viso e i medici hanno dovuto dare ben 5 punti di sutura al volto.

Indagini in corso sui due episodi ma già lo scorso anno erano stati numerosi gli episodi di violenza nell’ambito di liti nate dopo abbondanti bevute di giovani che si radunano nei giardini pubblici o sulle spiagge della zona.

(nella foto sotto il volontario della Croce Verde ferito al volto)



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it