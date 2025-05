Autostrade, incidenti e cantieri: mattinata di traffico in tilt

Genova – Quella di oggi è una mattinata di disagi e di ritardi lungo le autostrade della Liguria. Le prime problematiche si sono registrate fin dalle prime ore della mattinata, quando un incidente si è verificato in A10 nel tratto compreso tra il casello di Genova Pegli e quello di Genova Aeroporto: fortunatamente, nel tamponamento nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita in maniera grave, ma le ripercussioni sul traffico sono state pesanti e le code hanno raggiunto una lunghezza di circa 4 km.

Intorno alla metà della mattinata, un altro incidente si è verificato nei pressi dallo svincolo tra A7 e A12, in direzione Genova. In questo caso si registra circa 1km di coda, mentre non si conosce la presenza di persone rimaste eventualmente ferite.

Infine, tornando sempre in A10 ma spostandosi verso ponente, si registrano forti rallentamenti tra il casello di Albisola e quello di Savona a causa della presenza di un veicolo in avaria.

Gli ultimi giorni hanno visto il verificarsi di pesanti disagi lungo le Autostrade della Liguria, a causa di gravi incidenti e mezzi in fiamme: l’ultimo di questi episodi è avvenuto nel pomeriggio di ieri in A10, dove una macchina ha preso fuoco tra Pietra Ligure e Finale Ligure.

AGGIORNAMENTO 11.15: diventa molto più complicata la situazione in A10 a Ponente. Ben 10km di coda si registrano tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, verso Genova, e altri 5 km di coda si registrano tra Spotorno ed Orco Feglino, verso Ventimiglia.

