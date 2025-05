Torriglia, domenica 1 giugno torna il Festival del Canestrello

Torriglia (Genova) – Tra i tanti eventi in programma questo weekend in Liguria, c’è anche il Festival del Canestrello di Torriglia, che si prepara a tornare nella giornata di domenica 1° giugno. Quella di quest’anno sarà l’undicesima edizione dell’evento.

Tante attività in programma a partire dalle ore 15. La principale, ovviamente, la degustazione tra le vie del borgo degli originali Canestrelli di Torriglia. Inoltre, musica e intrattenimento saranno curate all’Orchestra Ashanti e i Trilli, mentre tra le vie del paese si troveranno le bancarelle e il mercatino dell’artigianato.

Infine, a Torriglietta sono organizzate dal Centro Cinofilia Skadog in favore di Associazione Buoncanile la sfilata amatoriale di cani e il ‘Laboratorio Pet Therapy’ per bambini.

