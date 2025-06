Genova, rivolta in carcere a Marassi: 13 detenuti trasferiti, 22 in isolamento

Genova – Tredici detenuti sono stati trasferiti e altri ventidue sono stati messi in isolamento dalla polizia penitenziaria. É quanto accaduto nella tarda serata di ieri all’interno del carcere di Marassi, dopo la rivolta che ieri pomeriggio ha tenuto con il fiato sospeso il quartiere e il capoluogo ligure.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia locale, i Vigili del Fuoco e anche i sanitari del 118, che hanno dovuto prestare le cure necessarie nei confronti di alcuni agenti lievemente feriti.

La situazione, fortunatamente, è rientrata nel giro di un paio d’ore anche grazie alla mediazione degli agenti della polizia penitenziaria. Secondo quanto emerso nelle ore successive all’accaduto, sembrerebbe che all’origine della rivolta ci sia un regolamento di conti tra detenuti: nello specifico, un giovane detenuto sarebbe stato seviziato e forse stuprato per un paio di giorni da altri detenuti, causando quindi la violenza reazione che ha portato alla rivolta di ieri.

La situazione è tornata sotto controllo dopo un paio d’ore, intorno alle 16. L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi ha costretto la Polizia locale a chiudere diverse vie della zona, causando le inevitabili ripercussioni sul traffico che hanno a lungo paralizzato la Val Bisagno in entrambe le direzioni.

