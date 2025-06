Albenga, carabinieri aggrediti dopo intervento per una rissa

Albenga (Savona) – Pattuglia dei carabinieri aggredita da una trentina di giovani dopo essere intervenuta per sedare una rissa. Lo denuncia il nuovo sindacato carabinieri arricchendo di particolari l’episodio raccontato nell’articolo pubblicato questa mattina.

“Tre pattuglie dei carabinieri – racconta Luigi Vaccarella, segretario provinciale del sindacato – sono rimaste coinvolte in una vile aggressione a opera di una trentina di giovani esagitati che, dopo avere innescato una lite con urla e spintoni, hanno obbligato i cittadini a chiamare il 112. É accaduto nella notte di domenica 29 giugno in piazza Europa ad Albenga, intorno all’una”.

“All’arrivo della pattuglia della stazione di Albenga – racconta l’esponente sindacale – i giovani che prima si affrontavano senza esclusione di colpi si sono coalizzati rendendo impossibile il ritorno alla quiete e pertanto, sono intervenute due ulteriori pattuglie del Nucleo Radiomobile di Albenga: la situazione è degenerata con una vera e propria caccia al carabiniere”.

I militari hanno faticato non poco per riportare l’ordine, ma l’intervento si è concluso con l’arresto di due ragazzi, tre militari contusi e un’autoradio danneggiata.

“I cittadini – spiegano al sindacato – chiedono sicurezza e il nostro sforzo per assicurarla è massimo, ma occorrono misure idonee per contrastare il disagio sociale in atto tra i giovani”.

Qualche settimana fa, anche a Genova, era avvenuto un episodio simile con una maxi rissa scoppiata in corso Italia tra gruppi di giovani che si erano poi “coalizzati” contro i carabinieri intervenuti. In quel caso sette ragazzi erano stati arrestati e sei militari erano rimasti feriti——————————————————————————————————

