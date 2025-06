Aggressione ai Carabinieri ad Albenga, arrestate due persone

Albenga (Savona) – Un uomo e una donna sono stati arrestati perché ritenuti partecipanti alla violenta rissa sfociata in un’aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica ad Albenga. Si tratta di due persone residenti nella zona.

I fatti risalgono alle prime ore di domenica 29 giugno, quando i militari dall’arma sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti per una rissa che stava coinvolgendo diverse persone e che aveva portato al ferimento di una donna, soccorsa e trasportata all’ospedale dai sanitari del 118.

Dopo esser giunti sul posto, i Carabinieri sono stati aggrediti con violenza da diversi partecipanti alla rissa con minacce, sputi, insulti e anche diversi colpi, che hanno reso necessario l’intervento di alcuni colleghi. Inoltre, una vettura è stata danneggiata nell’aggressione. Il bilancio è stato di tre militari rimasti feriti.

Nelle ore successive all’accaduto, sono stati avviati tutti gli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica di quanto successo e, soprattutto, ad individuare tutte le persone che hanno preso parte al violento episodio. In tal senso, oltre alle testimonianze di chi ha assistito alla scena, dovrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

