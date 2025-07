Tragedia a Sanremo, uomo trovato morto in spiaggia

Sanremo (Imperia) – Una tragedia è avvenuta questa mattina in una spiaggia di Sanremo, dove un uomo di 75 anni è stato ritrovato morto. E’ accaduto nei pressi di via San Rocco.

A dare l’allarme sono stati alcuni bagnanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, la Guardia Costiera e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di circa 75 anni del quale al momento non si conosce l’identità. Al momento del ritrovamento, infatti, era sprovvisto di documenti.

Per adesso non si esclude ipotesi, anche se la più probabile causa di decesso sarebbe riconducibile ad un malore. L’uomo, infatti, è stato ritrovato sdraiato sulla spiaggia e, probabilmente, al momento della morte stava prendendo il sole.

