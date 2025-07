Bambino ritrovato a Latte, il testimone: “Volevo portarlo dalla Polizia, poi è scappato”

Latte (Imperia) – “L’ho accompagnato verso la mia villa, poi l’ho portato giù per strada pensando di fare una cosa giusta. Volevo portarlo dalla polizia, il bambino poi mi ha tirato. Non parlava bene. L’ho portato fino ad un certo punto, poi l’ho lasciato. Mi tirava, cercava ‘papà’ e non parlava bene. Dopo mi sono accorto che era autistico. Poi è scappato via, dopo due ore ho capito cosa fosse successo”, sono le parole ai microfoni delle emittenti Rai e Mediaset e a La Stampa rilasciate dall’uomo che nelle scorse ore era stato ascoltato dagli investigatori in merito alla scomparse di Allen, il bimbo di cinque anni sparito nel nulla venerdì sera e ritrovato in buone condizioni di salute questa mattina a tre chilometri di distanza dal campeggio dove era arrivato con la famiglia.

“Mi hanno torchiato bene – ha proseguito l’uomo – e non sono stati momenti facili, capisco altre situazioni come queste”.

Il bambino è stato ritrovato questa mattina dopo 36 ore di ricerche che sono state portate avanti da circa duecento persone tra Vigili del Fuoco, forze dell’ordine, Soccorso Alpino e Protezione civile, oltre alle unità cinofile e gli elicotteri.

“Allen è stato trovato sano e salvo ed è in braccio alla sua mamma nel Centro di Comando dei Vigili del Fuoco. Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto!”, sono state le parole di Flavio Di Muro, sindaco di Ventimiglia, che ha voluto ringraziare tutta la macchina dei soccorsi.

