Scomparsa Allen, il testimone rischia l’accusa di abbandono di minore: proseguono le indagini

Genova – Si trova ancora ricoverato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova Allen, il bambino di cinque anni del quale si erano perse le tracce per 36 ore e che è stato ritrovato ieri mattina a Latte, ad un paio di chilometri di distanza dal luogo dove era scomparso.

Nonostante fosse disidratato, il piccolo è stato ritrovato in buone condizioni. É stato immediatamente affidato alle cure dei medici, che l’hanno trasportato all’ospedale genovese – dove si trova ancora adesso ricoverato – per degli accertamenti.

Intanto, proseguono le indagini su quanto accaduto con l’obiettivo di ricostruire nella maniera più precisa possibile le 36 ore (con due notti) che il bambino ha vissuto all’aperto.

Rischia di essere accusato di abbandono di minore l’uomo che si era rivolto alle forze dell’ordine raccontando di aver aiutato Allen ad attraversare la strada, prima di perderlo di vista. Ieri ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni alle telecamere dei giornalisti presenti: “L’ho accompagnato verso la mia villa, poi l’ho portato giù per strada pensando di fare una cosa giusta. Volevo portarlo dalla polizia, il bambino poi mi ha tirato. Non parlava bene. L’ho portato fino ad un certo punto, poi l’ho lasciato. Mi tirava, cercava ‘papà’ e non parlava bene. Dopo mi sono accorto che era autistico. Poi è scappato via, dopo due ore ho capito cosa fosse successo. Mi hanno torchiato bene e non sono stati momenti facili, capisco altre situazioni come queste”, sono state le sue parole.

