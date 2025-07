Genova, cinghiali a passeggio in corso Gastaldi

Genova – Una famigliola di cinghiali torna a passeggiare in corso Gastaldi e torna il rischio di gravi incidenti per automobilisti e soprattutto per chi viaggia su due ruote.

La segnalazione è arrivata intorno alle 2 e subito è scattata la mobilitazione della polizia locale che ha inviato un messggio di allerta sui canali ufficiali e ha inviato sul posto una pattuglia per controllare la passeggiata degli ungulati nel quartiere di San Fruttuoso e per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il passaggio di cinghiali in corso Gastaldi ha già causato incidenti anche gravi lo scorso anno

Gli ambientalisti continuano a ripetere che è possibile una riduzione del numero degli animali presenti in città, attirati dalla facilità con cui trovano cibo tra la spazzatura, semplicemente distribuendo mangime con farmaci anti concezionali nei periodi degli accoppiamenti. La mancata nascita di nuove generazioni finirebbe per limitare in modo incruento il numero dei cinghiali che ormai vive in città.

(foto di Archivio)

