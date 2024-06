Genova – Un cinghiale che spunta tra le auto parcheggiate e corre in mezzo alla strada colpendo un motociclista di passaggio che finisce rovinosamente a terra. Poteva finire molto peggio l’incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 6,30, in corso Europa, nella zona vicino all’ospedale San Martino. Fortunatamente il motociclista centrato dal cinghiale viaggiava a velocità molto ridotta o le conseguenze potevano essere tragiche.

L’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando ha visto un grosso cinghiale che è sbucato tra le auto in sosta e si è lanciato, probabilmente spaventato dal rumore del traffico, in mezzo alla strada causando l’incidente.

Il motociclista è rotolato sull’asfalto con diverse ferite e forse fratture e il mezzo a due ruote ha riportato diversi danni. Dell’animale non si sa nulla perché si è allontanato di corsa.

Il ferito è stato soccorso dall’ambulanza del 118 ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo e scoppiano le proteste e le polemiche sulla presenza degli animali per le strade della città, sul pericolo per le persone, soprattutto in moto e in auto e per i ripetuti appelli ad intervenire – meglio in modo incruento – che apparentemente non sono presi nella giusta considerazione.

Il numero degli incidenti con animali è in costante crescita e già due sono avvenuti lungo corso Europa – corso Gastaldi dove gli ungulati sono “di casa” ormai da tempo.

Gli ambientalisti ricordano che in diverse città e aree con lo stesso problema vengono sperimentati speciali “pastoni” distribuiti in periodi di accoppiamento, che rendono le femmine non feconde e quindi azzerano le cucciolate evitando il propagarsi del problema, la riduzione nel tempo del numero di animali e senza spargere sangue.