Genova, sciame di api su una moto a Piccapietra

Genova – Ancora curiosi ritrovamenti di sciami di api e ancora apicoltori volontari al lavoro per recuperarle. Dopo l’arrivo di uno sciame presso un autolavaggio di Rapallo e nello stabilimento balneare dei Bagni Scogliera, a Nervi, infatti, un altro sciame di api ha scelto un luogo decisamente poco comune per “riposare” nel loro viaggio verso una nuova casa. Lo sciame ha infatti scelto una super moto parcheggiata a breve distanza da Palazzo di Giustizia, in pieno centro genovese.

Ad accorgersi dell’insolita “customizzazione” un passante che ha chiamato i vigili del fuoco che, a loro volta, hanno allertato la speciale squadra di apicoltori volontari di Alpamiele che si occupa, gratuitamente e senza alcun sostegno pubblico, proprio di questo tipo di interventi di emergenza.

Alcuni anni fa era successo un caso analogo anche a Marassi ed anche in quel caso le api avevano scelto uno scooter per la loro sosta.

La sciamatura è il momento nel quale la vecchia Regina di un alveare lo lascia, accompagnata da una parte di “fedelissime” per fondare una nuova colonia. E’ un fenomeno naturale che avviene da milioni di anni e in genere capita quando nella colonia nasce una nuova Regina.

Lo sciame si sposta “a tappe” e ogni volta che Regina ed api sono “stanche” o cercano un rifugio temporaneo, si posano letteralmente dove capita.

In campagna in luoghi dove sono presenti piante ed alberi capita di trovarle radunate a grappolo (per difendere la Regina) e sono del tutto innocue se non si da loro fastidio.

In città il fenomeno può essere più “spettacolare” perché a volte le api scelgono finestre e terrazzi o, come in questo caso, una moto parcheggiata.

Chi le incontra non deve agitarsi, non deve cercare di scacciarle ma deve avere un pò di pazienza e chiamare le associazioni degli apicoltori (Alpamiele e Apiliguria) o i vigili del fuoco che poi chiamano gli apicoltori.

In genere l’intervento è abbastanza rapido e non ha alcun costo proprio perchè operano professionisti volontari che non ricevono alcun compenso o risarcimento spese. Un servizio offerto alla collettività nello spirito degli apicoltori che si occupano del benessere dell’importantissimo insetto con sempre maggiori difficoltà.

