Autostrade, camion perde rimorchio: pomeriggio da incubo in A7

Genova – Un vero e proprio pomeriggio da incubo. É quello che hanno vissuto centinaia di persone che oggi si erano messe in viaggio lungo l’Autostrada A7 nella carreggiata che viaggia in direzione Milano.

Qui, nello specifico nel tratto compreso tra il casello di Genova Bolzaneto e Busalla, un camion ha perso il rimorchio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il personale di Autostrade.

Fortunatamente non si sono registrate persone rimaste ferite, ma sono state pesantissime le ripercussioni sul traffico. Centinaia di mezzi sono rimasti a lungo incolonnati con pesanti ripercussioni che si sono registrate anche in A12, proprio in prossimità con il bivio per l’A7.

Decine di automobilisti e trasportatori sono rimaste bloccate a lungo in macchina e il personale di Autostrade ha provveduto a distribuire bottigliette d’acqua alle persone rimaste coinvolte.

La situazione si è sbloccata solamente nel tardo pomeriggio, quando il traffico è lentamente rientrato alla normalità.

L’Autostrada A7, tra l’altro, è stata teatro anche di un incendio che ha coinvolto un’auto intorno all’ora di pranzo. Anche in questo caso, pesanti ripercussioni alla circolazione e nessun ferito.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]