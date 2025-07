Genova, funerale di Alessio Gaglia: in piazza Matteotti l’ultimo saluto all’agente morto in servizio

Genova – Si è svolto questa mattina alle ore 10 il funerale di Alessio Gaglia, l’agente della Polizia Locale di 31 anni rimasto vittima dell’incidente avvenuto nel quartiere genovese di Struppa lo scorso venerdì 18 luglio.

Centinaia le persone presenti, tra amici, colleghi e semplici conoscenti. Il feretro è partito alle ore 9:30 dall’ospedale San Martino, fino a raggiungere la chiesa del Bambin Gesù in piazza Matteotti, in pieno centro a Genova. Per consentire il passaggio, è stata momentaneamente chiusa al traffico via XX Settembre. A rappresentare le istituzioni anche la sindaca, Silvia Salis, e il presidente della Regione, Marco Bucci.

L’incidente è avvenuto in via Pedullà dieci giorni fa e, oltre alla moto guidata dall’agente, è rimasta coinvolta anche una macchina con a bordo una donna e due bambine (fortunatamente, rimaste ferite solo in maniera lieve). Secondo le prime informazioni, la moto avrebbe attraversato l’incrocio con il semaforo rosso e con le sirene accese fino a scontrarsi violentemente con l’auto di passaggio. L’agente si stava recando sul luogo di un incidente per dei rilievi.

Sono in corso gli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica di quanto successo e si valuterebbe anche la posizione di un uomo che avrebbe lasciato un furgone in una zona di divieto di sosta, forse limitando la visuale delle persone coinvolte.

Le condizioni di Gaglia erano apparse critiche fin da subito, tanto che la sindaca Salis e l’assessora Viscogliosi nelle ore successive all’incidente si erano recate all’ospedale San Martino, dove l’uomo era ricoverato. Il 31enne era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che purtroppo non è servito. É morto nella notte tra il 18 e il 19 luglio.

