Genova, altre due serate di chiusura della metropolitana

Genova – Dopo le due chiusure pomeridiane di lunedì e martedì, stasera e domani la metropolitana tornerà ad essere chiusa alla sera.

Il servizio sarà sospeso con anticipo per consentire la prosecuzione del piano delle attività di manutenzione sulla linea. Le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole.

Proseguono, quindi, i disagi per i cittadini che avrebbero la necessità di usufruire del servizio durante le ore serali.

Il collegamento tra il centro della città e la Val Polcevera è garantito dalla linea 9 degli autobus. Questa, però, non copre l’intero percorso della metropolitana ed effettua la sua partenza solamente a Caricamento.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]