Emergenza caldo, anche giovedì sarà bollino rosso su Genova

Redazione Liguria
caldo termometroGenova – La fase più intensa dell’ondata di calore che in questi giorni sta interessando la Liguria è entrata nel vivo e, almeno per il momento, non fa segnalare segni di cedimento nemmeno all’orizzonte.
Le temperature nella nostra regione ieri hanno sfiorato quota 40°C e anche questa notte, soprattutto nelle località costiere, non sono scese praticamente mai sotto i 27/28°C.
Nel capoluogo per ieri ed oggi il Ministero della Salute ha emesso il bollino arancione – il secondo livello d’allerta -, mentre domani e giovedì è previsto il bollino rosso, che equivale al livello d’allerta più alto.
L’invito della Protezione Civile, rivolto specialmente ai soggetti più fragili, è quello di bere molta acqua, consumare pasti leggeri, non uscire nelle ore più calde della giornata e prestare attenzione alla consumazione e alla conservazione dei farmaci.
