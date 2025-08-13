Caldo in Liguria, anche venerdì bollino rosso per Genova

Genova – Come era chiaro già da qualche giorno, l’ondata di calore che sta interessando dallo scorso weekend la Liguria è entrata nel vivo. Oggi è scattato il primo bollino rosso – il livello d’allerta più alto – emesso dal Ministero della Salute per Genova, che aveva confermato lo stato d’emergenza anche per la giornata di domani.

Dopo gli ultimi bollettini, però, il bollino rosso è stato confermato anche per la giornata di Ferragosto. Gli inviti della Protezione Civile, rivolti soprattutto ai soggetti più fragili, sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde della giornata, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e prestare attenzione alla consumazione di farmaci.

I tre giorni consecutivi di bollino rosso, preceduti da due da bollino arancione, riportano alla situazione vissuta a cavallo tra fine giugno e inizio luglio, con il livello d’allerta più elevato che venne confermato addirittura per una settimana consecutiva.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]