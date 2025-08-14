Omicidio La Spezia, la vittima è la 54enne Tiziana Vinci. Lascia sei figli

La Spezia – Emergono i primi dettagli a quasi 24 ore dall’omicidio di Tiziana Vinci, la donna di 54 anni che nella seconda metà della mattinata di ieri è stata uccisa a La Spezia dall’ex coniuge nella villa dove lavorava come collaboratrice domestica.
L’uomo, il 57enne Umberto Efeso, era già stato destinatario di un divieto di avvicinamento e doveva indossare il braccialetto elettronico che, per cause ancora da verificare, non avrebbe funzionato correttamente.
Il 57enne avrebbe raggiunto la donna sul luogo di lavoro e tra i due sarebbe nata l’ennesima lite. A quel punto l’uomo, che aveva con sé un coltello a serramanico, l’avrebbe colpita con tre fendenti che si sono rivelati fatali.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Le ricerche sono partite immediatamente e sono terminate appena un’ora dopo l’omicidio, quando l’uomo si è consegnato ai Carabinieri di Ceperana.
La donna lascia sei figli. Proprio da uno di loro era andata a vivere dopo la separazione dall’ex marito e le denunce che aveva sporto nei suoi confronti per le minacce e le violenza subite. Il tutto, purtroppo, si è rivelato inutile.
