A San Rocco premiata la fedeltà del cane, un labrador e un bassotto sul podio

San Rocco di Camogli (Genova) – Hanno salvato i loro padroni o li hanno difesi a costo della vita. Anche quest’anno, si celebra la fedeltà del cane con il celebre Premio Intternazionale Fedeltà del cane che, dal 1962, premia quegli amici a 4 zampe che hanno testimoniato con le loro imprese, il legame profondo che si sviluppa tra le persone e i propri animali.

Nella 64esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane il premio internazionale è stato attribuito – ex equo – a Jack, labrador di 3 anni, che con coraggio ha salvato la sua padrona Romina Tristani dall’aggressione di due cani, proteggendola fino all’arrivo dei soccorsi e a Zeus, bassotto di 7 anni, che con prontezza ha attirato l’attenzione dei vicini e guidato i soccorsi, evitando che la sua padrona Federica Bettarini precipitasse in un pozzo profondo sei metri.

Un premio speciale ad Arwuen, Luna e Isotta, cani protagonisti del progetto “La Stanza di Peggy” del Soroptimist Club Torino, prima esperienza in Italia di Pet Therapy a supporto delle donne vittime di violenza: un percorso innovativo che unisce la forza della relazione con gli animali al recupero della fiducia in sé stesse.

Un applauso anche a Morgana, giovane pastore tedesco della Guardia di Finanza, che in soli sei mesi di servizio ha già contribuito a importanti operazioni antidroga.

Durante la cerimonia è stato ricordato anche Night Spirit, il cane da ricerca e soccorso premiato nel 2019 per l’eroico contributo dopo il crollo del ponte Morandi e scomparso poche settimane fa.

