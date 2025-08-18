lunedì 18 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaA San Rocco premiata la fedeltà del cane, un labrador e un...
EventiNotizie LiguriaGenovaCronaca

A San Rocco premiata la fedeltà del cane, un labrador e un bassotto sul podio

Redazione Liguria
0

premio fedeltà cane JackSan Rocco di Camogli (Genova) – Hanno salvato i loro padroni o li hanno difesi a costo della vita. Anche quest’anno, si celebra la fedeltà del cane con il celebre Premio Intternazionale Fedeltà del cane che, dal 1962, premia quegli amici a 4 zampe che hanno testimoniato con le loro imprese, il legame profondo che si sviluppa tra le persone e i propri animali.
Nella 64esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane il premio internazionale è stato attribuito – ex equo – a Jack, labrador di 3 anni, che con coraggio ha salvato la sua padrona Romina Tristani dall’aggressione di due cani, proteggendola fino all’arrivo dei soccorsi e a Zeus, bassotto di 7 anni, che con prontezza ha attirato l’attenzione dei vicini e guidato i soccorsi, evitando che la sua padrona Federica Bettarini precipitasse in un pozzo profondo sei metri.
Un premio speciale ad Arwuen, Luna e Isotta, cani protagonisti del progetto “La Stanza di Peggy” del Soroptimist Club Torino, prima esperienza in Italia di Pet Therapy a supporto delle donne vittime di violenza: un percorso innovativo che unisce la forza della relazione con gli animali al recupero della fiducia in sé stesse.
Un applauso anche a Morgana, giovane pastore tedesco della Guardia di Finanza, che in soli sei mesi di servizio ha già contribuito a importanti operazioni antidroga.
Durante la cerimonia è stato ricordato anche Night Spirit, il cane da ricerca e soccorso premiato nel 2019 per l’eroico contributo dopo il crollo del ponte Morandi e scomparso poche settimane fa.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Massimo Leopizzi tifoseria Genoa

Genoa, oggi i funerali di Massimo Leopizzi

Cronaca
meteo Liguria lunedì 18 agosto 2025

Meteo Liguria, instabilità in aumento, in arrivo un peggioramento

Cronaca
auto ribaltata Ranzo

Ranzo, auto ribaltata sulla ss 453, arrivano i vigili del fuoco

Cronaca
incidente autostrada A12 auto ribaltata

Grave incidente sull’Autostrada A12 tra Chiavari e Rapallo

Cronaca