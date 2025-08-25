lunedì 25 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaSanremo, attacco hacker ad una banca e colpo da 10 milioni: indagini...
ImperiaCronacaNotizie LiguriaNotizie in evidenza

Sanremo, attacco hacker ad una banca e colpo da 10 milioni: indagini in corso

Redazione Liguria
0

CarabinieriSanremo (Imperia) – Un attacco hacker che ha fruttato circa 10 milioni di euro. É quanto accaduto nelle scorse ore ai danni di una banca di Sanremo, la banca Sella, che è stata vittima di un colpo organizzato con ogni probabilità da un gruppo di malviventi – probabilmente molto esperti – che è riuscito a compromettere i sistemi di sicurezza e a trafugare diversi milioni di euro.
In tal senso sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, che visioneranno i sistemi informatici della banca e cercheranno di capire e ricostruire la dinamica della truffa. Al momento l’istituto sta collaborando con le forze dell’ordine. La speranza, ovviamente, è quella di recuperare la somma sottratta.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ospedale San Martino Genova

Genova, grave incidente durante il Red Bull Cerro Abajo: le condizioni...

Cronaca
Metropolitana Genova nuovo treno

Genova, tornano le chiusure serali della metropolitana: tre stop in settimana

Cronaca
ambulanza croce azzurra Brugnato la Spezia

Albenga, grave incidente in mattinata: un uomo in condizioni critiche

Cronaca
ambulanza soccorsi

Albissola, auto senza controllo si schianta sulle vetture in sosta

Cronaca