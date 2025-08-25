Sanremo, attacco hacker ad una banca e colpo da 10 milioni: indagini in corso

Sanremo (Imperia) – Un attacco hacker che ha fruttato circa 10 milioni di euro. É quanto accaduto nelle scorse ore ai danni di una banca di Sanremo, la banca Sella, che è stata vittima di un colpo organizzato con ogni probabilità da un gruppo di malviventi – probabilmente molto esperti – che è riuscito a compromettere i sistemi di sicurezza e a trafugare diversi milioni di euro.

In tal senso sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, che visioneranno i sistemi informatici della banca e cercheranno di capire e ricostruire la dinamica della truffa. Al momento l’istituto sta collaborando con le forze dell’ordine. La speranza, ovviamente, è quella di recuperare la somma sottratta.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]