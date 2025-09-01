lunedì 1 Settembre 2025
Maltempo a Genova, forte temporale a Voltri con strade allagate

Pioggia ombrelloGenova – Forti precipitazioni si stanno abbattendo sul ponente genovese e nella zona di Voltri si segnala una forte crescita del livello dei corsi d’acqua ed in particolare del Cerusa e del Leira.
Strade trasformate in torrenti e diversi allagamenti vengono segnalati mentre è scattata alle 18 l’Allerta Gialla per temporali che dovrebbe restare attiva sino a domattina alle 6

