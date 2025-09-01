lunedì 1 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaMaltempo Liguria, nubifragio su Genova: allagamenti e Comune in fase di Preallarme
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Maltempo Liguria, nubifragio su Genova: allagamenti e Comune in fase di Preallarme

Redazione Liguria
0

Temporale GenovaGenova – Un violento temporale sta interessando a partire dall’ora di cena la zona centrale della città di Genova. Dopo che una fase intensa della perturbazione nel pomeriggio ha colpito il savonese e il ponente del genovesato, adesso la fase più critica sta riguardando i quartieri centrali della città e l’entroterra del centro della regione.
Un forte temporale ha scaricato sulla città un’ingente quantità di pioggia e le strade stanno già rispondendo con i primi allagamenti, mentre anche i fiumi e i rii minori si stanno riempendo piuttosto velocemente.
Come detto, locali allagamenti si segnalano in diverse zone della città. Per esempio nella zona di Certosa, dove il sottopasso di Brin è stato chiuso causa allagamento.
Intanto, la Protezione Civile ha informato che il Comune di Genova ha dichiarato la fase di Preallarme. L’invito è quello di prestare attenzione, salire ai piani alti e osservare tutte le norme di sicurezza.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Leira piena a Voltri 1 settembre 2025

Maltempo a Genova, a Voltri chiusi ponti e passerelle su Branega...

Cronaca
Guardie eco-zoofile oipa

Savona, corso gratuito per diventare guardie eco-zoofile

Cronaca
Tartaruga Caretta Caretta in cura Acquario di Genova

Monterosso, morta la tartaruga salvata dai bagnanti

Cronaca
Quiliano rio Ciaso esondato 1 settembre 2025

Maltempo a Savona, Letimbro in piena, strada per Santuario chiusa

Cronaca