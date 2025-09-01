Genova – Un violento temporale sta interessando a partire dall’ora di cena la zona centrale della città di Genova. Dopo che una fase intensa della perturbazione nel pomeriggio ha colpito il savonese e il ponente del genovesato, adesso la fase più critica sta riguardando i quartieri centrali della città e l’entroterra del centro della regione.
Un forte temporale ha scaricato sulla città un’ingente quantità di pioggia e le strade stanno già rispondendo con i primi allagamenti, mentre anche i fiumi e i rii minori si stanno riempendo piuttosto velocemente.
Come detto, locali allagamenti si segnalano in diverse zone della città. Per esempio nella zona di Certosa, dove il sottopasso di Brin è stato chiuso causa allagamento.
Intanto, la Protezione Civile ha informato che il Comune di Genova ha dichiarato la fase di Preallarme. L’invito è quello di prestare attenzione, salire ai piani alti e osservare tutte le norme di sicurezza.
Maltempo Liguria, nubifragio su Genova: allagamenti e Comune in fase di Preallarme
