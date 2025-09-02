martedì 2 Settembre 2025
Maltempo Liguria, notte di paura nel centro-levante: allagamenti e famiglie evacuate

Redazione Liguria
Liguria – La forte perturbazione che nella serata di ieri ha interessato Genova e i quartieri più a levante della città si è poi spostata verso il Tigullio, dove nel giro di poche ore diverse località hanno superato ampiamente la soglia dei 100mm di pioggia accumulati.
Questo ha causato criticità e diversi allagamenti, che localmente hanno causato anche danni.
Le zone più colpite sono quelle della Val Fontanabuona e della Val d’Aveto. A San Colombano Certenoli (dove è esondato in alcuni punti il fiume) e a Rezzoaglio alcune famiglie sono state evacuate in piena notte, mentre alcune frazioni risultano isolate oppure senz’acqua o senza corrente.
L’intensità delle precipitazioni ha portato la zona dell’Entella e in val d’Aveto il superamento della seconda soglia di guardia.
Decine anche gli interventi dei Vigili del Fuoco, che in queste ore si trovano al lavoro insieme alle forze dell’ordine e alla Protezione Civile per aiutare le persone maggiormente in difficoltà e intervenire nelle zone più colpite.
