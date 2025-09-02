Maltempo Liguria, notte di paura nel centro-levante: allagamenti e famiglie evacuate

Liguria – La forte perturbazione che nella serata di ieri ha interessato Genova e i quartieri più a levante della città si è poi spostata verso il Tigullio, dove nel giro di poche ore diverse località hanno superato ampiamente la soglia dei 100mm di pioggia accumulati.

Questo ha causato criticità e diversi allagamenti, che localmente hanno causato anche danni.

Le zone più colpite sono quelle della Val Fontanabuona e della Val d’Aveto. A San Colombano Certenoli (dove è esondato in alcuni punti il fiume) e a Rezzoaglio alcune famiglie sono state evacuate in piena notte, mentre alcune frazioni risultano isolate oppure senz’acqua o senza corrente.

L’intensità delle precipitazioni ha portato la zona dell’Entella e in val d’Aveto il superamento della seconda soglia di guardia.

Decine anche gli interventi dei Vigili del Fuoco, che in queste ore si trovano al lavoro insieme alle forze dell’ordine e alla Protezione Civile per aiutare le persone maggiormente in difficoltà e intervenire nelle zone più colpite.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]