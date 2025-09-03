Genova, donna morta dopo una lite: dubbi su nuove fratture riscontrate, disposti nuovi esami

Genova – Proseguono le indagini degli investigatori per far luce su quanto accaduto ad Evelinndel Moori Chamorro, la donna di 30 anni morta nella notte tra domenica e lunedì in un palazzo situato in salita della Noce.

La 30enne sarebbe morta a seguito di una caduta dal sesto piano avvenuta dopo una lite con il compagno, che nelle ore successive all’accaduto è stato a lungo ascoltato dagli inquirenti e che risulta indagato per omicidio preterintenzionale.

A seguito dell’autopsia che è stata eseguita nelle scorse ore, sono state riscontrate delle fratture in diverse parti nel corpo che inizialmente non erano state notate. Verranno, quindi, effettuati dei nuovi esami che dovrebbero ‘datare’ le varie fratture e serviranno per capire se almeno alcune di queste siano precedenti alla caduta. Tra le ipotesi ci sarebbe quella che la donna possa esser stata picchiata nell’appartamento ed esser stata buttata dalle scale in un secondo momento.

All’interno dell’abitazione quella notte erano presenti anche la sorella del compagno, con il marito e il figlio. Una vicina, invece, avrebbe raccontato di aver udito rumori sospetti e un urlo prima della caduta.

